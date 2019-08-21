東方日報B1：「摩」咒襲港　今年經濟跌0.3%

摩根士丹利再落「咒」，全方位唱淡香港經濟、股市及樓市前景。該行將香港今年全年經濟增長預測，由1%調低至負0.3%，同時估計未來9至12個月住宅樓價將跌10%，並預期恒生指數有機會下試21,500點，較周二(20日)收市低近五千點，直言投資者應把握港股短期反彈沽貨。



儘管美國早前宣布押後至今年12月中才對總值1,650億美元中國進口商品加徵10%關稅，但大摩表示，圍繞中美貿易戰的不確定性揮之不去，將繼續損害商業信心，拖低中國以至全球經濟增長。



與此同時，香港示威活動持續將打擊個人消費及旅遊業。該行預期，社會不穩及人民幣貶值，將導致香港零售銷售第三季錄得高單位數跌幅。中美貿易戰則會令香港企業投資繼上半年按年急跌9.3%後，下半年再按年勁縮10.7%。



港府上周推出191億元紓困措施，預期可提振經濟增長0.3個百分點，惟大摩質疑實際作用不會如當局估計般大，因多數是稅務與收費上的寬免，不能完全對沖經濟多重風險下個人及企業情緒的轉弱。該行繼而警告，若美國對中國進口商品一律加徵25%關稅，香港本地生產總值(GDP)明年將跌3%。



大摩亦花不少篇幅探討香港資金抽緊，首先是一年期港元香港銀行同業拆息(HIBOR)較一年期美元倫敦銀行同業拆息(LIBOR)高約半厘，反映較長年期的港元流動性相當緊張，而提供較長年期港元資金者，正因應當前內外政經困局開出更高風險溢價。



此外，中美貿易衝突升溫、聯儲局較市場預期「鷹派」及大型新股是否來港上市不明朗，連同香港社會動盪加劇港匯波動，期權市場顯示愈來愈多投資者押注港元跌穿7.85兌每美元。大摩相信港匯會於7.85水平徘徊，HIBOR亦持續波動，市場對港元資產需求會下降。



該行又引述自家數據顯示，近期資金流出港股的情況頗為嚴重。若本地局勢持續不明朗，或會令港元定期存款規模萎縮，屆時銀行要提高利率去滿足市場額外要求的風險回報，繼而不利港元資產價格，甚至觸發負財富效應。



大摩提到，HIBOR持續高於LIBOR的現象傳統上會壓低港股估值，因港股一個「獨特之處」是金融及地產股佔比高，HIBOR抽高不利該兩個板塊盈利前景。若情況持續，港股估值將受壓，繼而連同香港社會不穩，人民幣貶值及中國經濟增長放緩因素，將恒指拖低至約21,500點，較7月初內的高位累跌超過24%，級數堪比2015年中經濟放緩及人民幣貶值時所見。



該行直言，銀行與地產股市盈率及股息回報率，尚未達可吸納水平，銀行股會受累貸款增長放緩、搶存款、資金成本上漲及手續費收入受壓。同時，香港社會不穩推低地產股估值，警告香港住宅樓價將於未來9至12個月下跌，因按揭利率可能上升，並高過租金回報率，繼而降低住宅投資需求。



大摩又稱，若全球經濟未來數季內陷衰退，企業盈利有逾一成跌幅，恒指最壞情況瀉至17,630點。

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