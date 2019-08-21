袁沛儀：氣氛轉弱　日圓續強

美國最新公布的通脹略高於前值，不過廣義貨幣增長預示通脹將緩慢回落，支持市場預期聯儲局於下月再次減息，估計債息短線持續下行，加上大市氣氛回落，料美國國債孳息繼續倒掛。



市場再次擔心美國將面臨衰退，估計避險貨幣繼續走強。料美元兌日圓下試104.9，美元兌瑞郎下試0.97，金價上試1,550美元。



歐元區整體經濟數據反覆回落，歐元升勢有限，市場觀望歐洲央行會否推出更多貨幣政策，料歐元下試1.103。英國通脹靠穩，英倫銀行暫時未釋放寬鬆貨幣政策信號，在其他央行開始減息下，本應利好英鎊，不過始終焦點仍在脫歐前景上，料緩慢下試1.184。



商品貨幣普遍偏軟。加拿大零售銷售增長回落，料今日將公布的通脹略遜於前值，美元兌加元上望1.343。澳洲及新西蘭基本面無明顯改善下，料澳元及紐元分別下試0.668及0.637。由於非美貨幣走勢各異，在觀望更多美國經濟數據公布前，料美匯指數在98附近窄幅上落。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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