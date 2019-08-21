中國銀河國際研究部：天然氣企業長線樂觀

廣匯能源(600256.SH)發布19年半年度報告，報告期內公司實現營收為64.2億元人民幣，按年增長7.2%；母公司應佔利潤7.8億元人民幣，按年下降9.7%。其中第二季度營收增長18.2%，母公司應佔利潤小幅下跌0.6%。19年上半年度，廣匯能源在天然氣、甲醇和煤基油品銷量分別達到14.3億立方米、52.3萬噸及19.5萬噸，分別按年增長33.8%、10.4%、575.9%；煤炭銷量達370.7萬噸，按年下跌8.5%。受惠於公司主營產品銷量顯著增長，公司營收按年增長7.2%。



報告期內，內地甲醇平均售價下跌19.4%，LNG售價平均下跌5.6%，受整體市場影響，公司甲醇銷售均價按年減少每噸450元人民幣，江蘇省啟東外購液化天然氣(LNG)銷售每噸平均售價按年每噸減少400元人民幣，其他化工產品價格也有不同程度下降；而作為煤化工原料的煤炭價格同比走強，綜合各種因素之下，公司淨利潤按年下跌9.7%。



期告期內，公司費用支出率為13.6%，按年輕微增加0.3個百分點，主要是銷售費用率和管理費用率增加所致，而財務費用率有所下降。整體看來，公司期間費用管理良好，費用維持在歷史低位。



集團於今年7月11日發表公告，表示公司董事、監事、高級管理人員及重要子公司管理人員從市場上增持公司A股股份1,845.5萬股，為期6個月的增持行動完畢，公司審議通過股份回購方案，建議預留7億至10億元人民幣進行回購。管理層增持、公司回購行動示公司對維持持續穩定發展有強烈信心，對公司長遠價值帶來支持。



展望今年，公司江蘇省啟東二期處理量達到每年115萬噸的LNG項目，已於19年6月正式投入運作，三期項目的工程已完成了75%，預期今年投產；紅淖鐵路項目於19年1月起用，現在進入試運階段，公司建設位於新疆信匯峽每年120萬噸粗芳烴氫項目進展良好。隨着LNG、提質煤、煤基油品銷量提升，以及鐵路投入服務降低運費成本，40萬噸乙二醇項目建成投產，公司未來業績料可展現增長。



我們考慮到公司主要業務價格下降超出預期，以及煤炭提煉項目運作不如預期，建議分別下調公司19至21年度的每股淨利潤0.29至0.38元人民幣、0.42至0.49元人民幣及0.51至0.55元人民幣；對應每股預測市盈率分別為15.4倍、10.6倍及8.8倍，雖然短期公司業績預計會倒退，但隨着投資項目逐步增加，有助公司業績增長，維持「推薦」評級。



中國銀河國際研究部

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