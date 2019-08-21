陳錦興：石藥盈利收入前景看俏

雖然大市有所反彈，但不明朗因素遠未消散，資金仍以業績為導向。藥業股依然是強勢板塊，石藥集團剛公布中期業績，創新藥增長強勁，毛利率有所擴闊，績後股價轉強。預期今年行業的政策風險可控，而石藥的盈利增長可達25至30%，預期市盈率約17倍，估值並不昂貴，續有空間再升。



石藥集團(01093)公布中期盈利18.8億元人民幣(下同)，按年增長24.8%，每股基本盈利30.13分，按年升25%，不派中期息。收入按年增加27.6%至111.8億元，當中，成藥業務收入飆36.8%至87.7億元，以創新藥增長最為強勁，銷售收入達61.49億元，增幅55.4%，所佔集團總收入比重亦由去年上半年的45.2%，提高至今年上半年的55%，這是石藥的最大亮點。



期內毛利為78.1億元，按年升39.6%，毛利率由64%擴闊至70%。不過，由於成藥銷售開支及創新藥研發開支成本增加，純利率維持於25%水平。醫改政策走向仍然是行業焦點，預期下一輪藥品集體採購有可能擴展全國及允許多家中標，如此將有助緩解獨家供貨的壓力，以及減低價格過度競爭的風險。



此外，石藥續擴大新藥組合，剛公布與興盟生物醫藥訂立協議，獲對方授出已於03年獲准在美國上市的全球首隻哮喘靶向治療藥物的內地獨家權利，並申請開展內地III期臨床試驗。石藥創新藥的管線強，足可支持未來盈利增長，短線看好，建議在13.8元吸納，目標價16.5元，止蝕位12.5元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。