黃國英：債市波動　做定防風措施

恒指牛皮，香港隊卻明顯受壓，它們之前跌得太殘，出現技術性反彈，修正超賣的狀況，但長線價值始終打了折扣，不能再用以往的估值標準來衡量，普遍還是趁高減持。



中國消費概念依然是主題，啤酒股成為領頭羊，藥業股亦突圍。港股正逐漸複製以往A股的狀況，市場指數寸步難行，部分股份卻長升長有，揀啱股票比揀啱時機會更重要。即使感情上抗拒，也要接受現實，中港分家強弱拉遠，一定要鎖定中國消費概念。嫌貴的話就乖乖等時機，而不應該貪便宜博弱勢的香港隊反攻，事倍功半隨時會愈炒愈頹。



最近一兩日的發展有點怪，美元走勢甚勁，股市表現卻不差，以一向走勢而言是出現背馳。由於這個星期鮑威爾將要講話，市場應該是提前部署，正路估計外匯市場走勢參考性較高。而香港公司普遍對息口敏感，所以除了本地政治因素以外，外圍影響亦可能比較負面，難怪表現較弱。



中資股就和A股性格差不多，我行我素，未必太跟外圍走勢，畢竟中國有自己的貨幣及財政政策。香港公司又不濟，將停泊在港股的資金趕向這個角落，而且強勢得到今次中期業績確認，自然令人信心比較大。



選股要重中輕港，但整體注碼最好要控制住，因為短線波動很可能會上升，而震央應該會來自債市。債券價格近期升幅驚人，是否界定為泡沫見仁見智，但引到主要國家發行更長年期國債的話，屆時價格理應要回落，幅度卻難以預計。



最弊是債市及股市相關性一時一樣，去年擔心債價下跌孳息上升，上周卻反過來認為債價大升反映長遠經濟預期悲觀，視乎市場的心情，聚焦在甚麼理論。唯一肯定是債市波動會觸動股市的神經，雖然最終多數沒有太大影響，正如大部分人都忘記了上述兩場戰役，不過短線大幅波動的話，一次意外亦可致命。債市臨界點未必太遠，要做定防風措施降低注碼。



豐盛金融資產管理董事 黃國英

(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)



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