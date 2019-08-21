鄭勤龍：恒指暫未有大升條件

恒指上周曾低見24,899點，創下了從19年1月4日以來的新低，也應驗了上周「隨」卦失足之象。隨後恒指連續反彈四日，已重上10天移動平均線之上，而且近日的大市成交額亦有所配合與增加，反映市況初步已有承托及支持。



從卦象顯示，恒指走勢正處於《地天泰》變《山天大畜》中，在易經中「天」象徵動能，今「泰」卦和「大畜」卦皆帶有天的元素，預示大市正在逐步重拾動力。



「泰」卦為天氣與地氣相通之象，代表陰陽的交流和通暢。在股市中，「陰」和「陽」可象徵「賣家」和「買家」，持續的成交暢旺每每可反映出投資者對後市的信心。



繼美國向部分中國商品推遲加徵關稅後，日前華為向美國企業購買零部件的禁令亦獲寬限期延長，以上兩者皆能有效地紓緩市場對中美貿易戰的緊張氣氛。近日黃金上升動力大減，亦可反映出市場的避險意欲正在降低。



「大畜」卦的本意為大量的畜養，「畜」通「蓄」因此亦可引伸為積聚和儲蓄，恒指在嚴重超賣的情況下，已反彈了約1,400點，短期內要再上阻力並不輕，《雜卦》曰:「大畜，時也。」大意是指欲速則不達，凡事只求速度，則只能貪圖小利，相反若要成大事，便需要付出時間。



綜合以上的卦象和基本分析，恒指仍需要少許時間先作整固，因此在短期內指數或會忽上忽落，但相信目前恒指仍未有可作大幅上升的條件。



玄學金融家 鄭勤龍



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