王昕暖：康哲曙光初現值得加注

上周五醫藥行業4+7會議紀要的流出，政策出現鬆動迹象，從過往的「獨家中標，唯低價中標」，調整至「3家中標、適度降價」，市場憧憬未來仿制藥降價幅度不用這麼大，市場一片利好，大家紛紛加倉，醫藥板塊，特別是仿制藥迎來一波大反彈。醫藥股的反彈延續到這周，則主要依靠個股自身的業績來支撐。比如近日公布業績的康哲制藥(00867)業績不但好過預期，而且未來看點很多，迎來一波估值修復。



回顧一下，康哲具體的業績情況。(一)19上半年康哲收入增長11.7%至29.6億元；毛利增長17.7%至22.2億元；淨利潤增長22.2%至11.7億元，超出市場預期。由於公司是CSO公司，還有一小部分非兩票制，若還原兩票制影響，收入和毛利分別增長14.4%/16.0%至34.0億元/20.2億元。



(二)公司不僅增速高，利潤率水平也有提升，受益於進口藥關稅稅率下降和增值稅率下降，毛利率增加0.8ppt至59.5%。



(三)公司是醫藥行業為數不多派高股息的企業，公司宣派中期股息每股0.1833元，派息率40%，以上周五收市價計全年股息率超過6%。



(四)具體看看各類產品，整體呈現增長穩健態勢，且帶量採購對核心品種潛在影響好於此前預期。心腦血管類產品收入增長3.7%至13.4億元，還原兩票制14.7%增長至19.4億元；消化類產品同比增長19.6%至10.3億元；眼科類同比增長9.5%至1.2億元；皮膚類產品同比增長16.5%至8,603萬元。而帶量採購可能影響的波依定和黛力，目前看法更為正面，主因有兩個：第二批帶量採購時間預期推後；集採政策由獨家中標變為多家中標，且截止目前波依定沒有競品通過一致性評價，黛力新只有一家競品通過，降價幅度將好於預期。



(五)公司管理層在業績會上重點提出，要加速研發管線構建，公司通過股權合作或購買權益獲得創新和仿制藥產品權益。上半年，公司包括股權投資、權益購買、自主研發的研發開支共約1.68億元，佔還原兩票制收入的4.9%。未來產品線將分為創新藥、複雜仿制藥和一般仿制藥三大板塊。



此外，創新藥方面，公司也有布局，通過參股投資7家公司，和購買2家公司的許可權益，共獲得13個產品權益。其中最為關注的是，第一，SunPharma治療乾眼症的環孢菌素滴眼液和治療中重度銀屑病的IL23單抗產品，已在美國獲批上市。第二，用於創傷性腦損傷的便攜神經調節刺激器PoNS已在加拿大獲批上市；第三，用於癲癇的鼻內地西泮NRL-1美國上市申請審核中。公司將陸續開展國內上市申請程序或開展臨床試驗。我們認為，康哲的反彈剛剛開始，兩天漲幅超過20%，建議調整加倉，目前對應預測市盈率依然低至8倍。



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕暖

(作者為註冊持牌人士)



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