沈振盈：股市周期始終跟經濟

近日港股市況反覆回升，若從上星期低位24,899點計，短短四日已反彈了逾1,300點。上周恒指的急跌，主要是本地政治運動事件，進一步升級，令到機場航班需要停航。與此同時，美股又出現急跌，特別是上周三晚，道指大跌近800點，皆因阿根廷出現金融危機，以及美國孳息率曲線出現倒掛。上周四恒指下破25,000關口之時，港股今年升幅已全部報銷。年初的甚麼「牛市重臨」的講法，已再一次站不住腳。



所謂「路遙知馬力」，經濟及股市的周期，並不是只看三兩個月的升跌，就可以判斷。見升數千點就話牛市，見跌數千點又話熊市，真是所謂的「跟紅頂白」，不知所謂。



周期的判斷，一定要以基本因素為依歸，配合經濟周期的發展。政策可以將衰退的周期扭曲，但一定要有類似○九年全球量化寬鬆的力道才能做到。當然，「借來的表面繁榮」始終是要還的，人造的牛市可以行得一時，不能行一世。十年的時間也未能扭轉乾坤，償還的代價就會更加巨大。



歐美的財金官員，為了自己的政治利益，不斷「飲鴆止渴」，禍延下一代，代價實在太大。未來的亂象如何收科？真是難以估計。投資者要自保，惟有「現金＋黃金」為主。在股市跌到恐慌之時，小注怡情博反彈尚可。長線投資港股？可免則免！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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