【名家筆陣】聯博：美債息倒掛不足為懼

美國長、短年期國庫債券利差早已持續倒掛一段時間，上周全球最關注的兩年期與十年期之間的孳息率曲線出現自○七年來首次倒掛，兩年期國庫券孳息率超越十年期國庫券。市場擔憂美國經濟即將陷入衰退，但我們看法不盡相同。



首先，我們來談談為何孳息率曲線會在上周出現倒掛的現象。中美貿戰升溫可能對全球經濟造成進一步衝擊、香港的示威活動、以及其他各種因素均促使投資者避險。此外，歐元區與日本政府公債已身陷負利率，除美國國庫券，投資者似乎別無選擇，因而大舉湧入全球最安全的金融資產之一──美國國庫券。



投資者確須密切關注貿戰風險。不過，我們認為眼前的貿易衝突與其他風險不足以讓全球經濟陷入衰退，也不會拖垮美國經濟表現，畢竟美國經濟動力優於多數已發展國家。



事實上，孳息率曲線在最近幾個月出現的平滑化走勢，或許是量寬政策扭曲長年期利率所致。現時，聯儲局資產負債表仍比過去多於數倍之多，且其他國家執行量寬政策的效果，亦推升投資者對於美國國庫券的需求，進而壓抑美國的孳息率水平。



儘管孳息率曲線的形態值得觀察，但這並非經濟衰退唯一先兆，其他警號同樣不容忽視，如公司債與國庫券之間的信貸利差。而「股權品質」亦是值得觀察的信號，因可藉此評估企業資產負債表的財務槓桿是否有過度膨脹的迹象。



然而，以上各種信號均未顯示經濟衰退的迹象。目前，信貸利差持續收緊，反映典型的景氣循環後期特性。儘管信貸利差並未浮現任何警號，但投資時仍須精挑細選。



而企業資產負債表上的現金部分已下降、淨負債比例已上升，但這主要是企業回購股份所致，將現金歸還給股東並減少在外流通的股數，這對投資者而言也是正面信號。



接下來股市表現會如何？回顧過去，每當孳息率曲線出現倒掛，接下來股市表現常好壞互見。孳息率曲線倒掛或會在近期內對股市回報帶來負面影響，但平均而言股市只會在曲線倒掛後的首月出現負回報，隨後表現便由負轉正。



孳息率曲線倒掛引發的市場反應，進一步彰顯主動管理投資組合與切勿盲從的重要性。投資者總有擔心不完的事，且現在令人擔心的事遍布全球：英國脫歐、香港示威活動、以及各國幣策效果。每當憂慮情緒高漲，投資者易因此誤判信號與錯失良機。我們切勿將審慎與驚恐混為一談。當大多數投資者行為受情緒擺布，致資產價格脫離基本面，此時正是最好的投資機會。



我們認為貿易衝突持續惡化是美國與全球經濟面臨的最大風險。若貿易衝突能在下半年漸緩和，屆時金融市場應可回歸穩定。面對眼前環境，投資者須維持主動投資、持有審慎態度，並調整組合以實現長期投資目標。（註：資料截至一九年八月十四日）



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