姚遷：內地股市升勢恐短癮

近日深圳迎來重磅利好消息，中央支援深圳成為「建設中國特色社會主義先行示範區」，即繼續做特區中的特區。分析員認為，這是對深圳地位的肯定，也是深圳重要經濟領頭羊作用的體現，對有關板塊提振效應大。



受有關消息刺激，在小幅反彈數日後，本周A股開始加速向上。滬指本周一小幅高開後一路向上，突破20日平均線。深成指表現更強於滬指，早市高開後加速升勢，滬深兩市成交量亦大幅放大。



個股普遍上揚。當天A股共106隻個股漲停，其中深圳本地股佔比逾63%。而華控賽格(000068.SZ)、深賽格(000058.SZ)、深中華A(000017.SZ)等26股開市漲停，瑞凌股份(300154.SZ)、同為股份(002835.SZ)、銀寶山新(002786.SZ)等也快速直線拉至漲停，截至收市，共有67隻深圳本地股漲停板。隨着大市放量大漲，所有板塊集體上升，其中證券、資訊安全、三網融合、區塊鏈及5G等板塊均大幅反彈。



周一大市反彈，也出現值得關注的現象。首先是以證券為首的金融股啟動，一般來說這是市場呈強的信號，證券股大漲，往往是市場反彈行情的先鋒；其次是成交量開始釋放。



對於短期走勢，周初兩市總體震盪上行，由上證指數日線圖來看，指數的重心上移，向上方20日平均線發起攻擊，行情一路扶搖而上。由近期形態來看，市場已經開啟單邊向上態勢，下方多條平均線合力對指數形成較強支持，有助上證指數穩步上行。



另方面，周一大市急漲屬受消息刺激，並非市場本身具備回升條件。而A股市場目前增量資金仍不足，市場情緒的恢復及投資者信心的回升仍需時。在目前經濟下行壓力加大的背景下，指數短期的超跌反彈也不會一蹴而就。



因此，在A股短期連續反彈後，並不意味大升的行情即到來，建議保守的投資者可逢高減倉，暫以觀望為主。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)



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