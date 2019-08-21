美股收市：道指跌173點　標指險守2900關

市場對經濟衰退仍感憂慮，拖累美國股市收市受壓，三大指數均以近全日最低位收市。道指收報25,962點，跌173點或0.66%；標指收報2,900點，跌23點或0.79%；納指收報7,948點，跌54點或0.68%。



科技股反覆偏軟，Facebook收跌1.27%；Netflix挫3.36%；蘋果公司全日幾乎無升跌。



美國家居裝修產品零售商家得寶(Home Depot)第二季純利微跌至34.8億美元，期內同店銷售增加3%，遜預期的增長3.2%。不過，家得寶股價逆市上揚4.4%。



外媒報道，美國總統特朗普表示，白宮政府正考慮可行的減稅措施，包括薪俸稅及資本所得稅 ；並指美國需要聯儲局積極主動地減息。



對於後市，大淡友的摩根士丹利策略員威爾遜警告，特朗普政府及聯儲局均無法成為投資者的救世主，預期美股將再跌8%。



他指出，當聯儲局減息之時，刺激效應往往便告消失，又指當經濟進入衰退，減息對市場並非好事，尤其提到八月份密歇根大學消費情緒指數急跌，相信股市未來數周繼續轉壞，料標指將跌至2,650點或2,700點。



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