政治形勢不明朗　阿根廷股市急挫一成

阿根廷政治形勢不明朗，令當地股市及匯市持續波動，市場關注新興市場恐再掀風暴！評級機構穆迪周二唱淡阿根廷信貸前景，加上當地經濟問題充滿不確定性，拖累阿根廷Merval指數全日急挫10.44%，收報27,233點。



阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)日前在總統初選失利，落後中間偏左反對派領袖費爾南德斯(Alberto Fernandez)。為了尋求連任，他上周宣布約值392億阿根廷披索的經濟紓困措施，包括為低收入人士減稅、派發津貼等。



不過，這個經濟紓困措施遭穆迪看淡。構穆分析師指，減稅方案對當地各省的信貸前景負面，從聯邦政府得來的收入將削弱，預期今年將錄得經濟衰退1.5%。



另一邊廂，總統大熱費爾南德斯同日發表演說，稱將不支持阿根廷貨幣披索與美元掛勾，強調不希望阿根廷陷入破產，指要解決阿根廷危機需要強大貨幣支持，故必須捍衛披索匯率，但不會犧牲該國的國際儲備。



新任財政部長理拉昆薩(Hernan Lacunza)周二表示，將動用所有方法來支持披索，維持美元兌披索介乎於45.2至60.4的區間。



有關言論提振了披索的表現，美元兌披索周二報54.72，跌0.14%。



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