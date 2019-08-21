【市前重點睇】道指跌173點　金油做好

●美匯指數低見98.122，離岸人民幣(CNH)反覆企7.0711，港匯升上7.8426，圓匯高見106.23，歐元於1.11水平上落，英鎊高企1.216。金價重上1,500美元關，最新漲至1,506美元。布油升穿60美元，紐油見56.13美元。道指期貨下跌。



●美國國務卿蓬佩奧預計未來1周或10天，中美團隊將繼續會談，貿易戰可能在2020年11月美國大選前結束；華為和其他中國公司對美國構成國家安全威脅。

-美國總統特朗普稱，他「還沒準備好與中國達成協議」，並指北京希望達成協議，很快就會發生一些事情。



●道指收報25,962點，跌173點或0.66%；標指收報2,900點，跌23點或0.79%；納指收報7,948點，跌54點或0.68%。 https://bit.ly/2Hjpo02



●特朗普表示，白宮政府正考慮可行的減稅措施，包括薪俸稅及資本所得稅；並指美國需要聯儲局積極主動地減息。



●瑞信料美經濟離衰退還有一定距離。



●美國10年期國債孳息率跌5.08點子，報1.555厘。



●港股ADR指數收報26,055點，跌176點或0.68%。



●即月恒生指數夜期收報26,087點，跌128點，低水145點，成交28,664張。



●紐約期油收報每桶56.34美元，升13美仙或0.2%；布蘭特期油收報每桶60.03美元，升29美仙或0.5%，為一周以來首次突破60美元收市。



●紐約期金收報每安士1,515.7美元，升4.1美元或0.3%。



●英國富時100指數收報7,125點，跌64點或0.9%；德國DAX指數收報11,651點，跌64點或0.55%；法國CAC指數5,344點，跌26點或0.5%。 https://bit.ly/2TLT3nC



●歐盟回絕英國首相約翰遜重啟脫歐協議談判的企圖，稱約翰遜希望廢除的愛爾蘭後備方案是脫歐協議的重要組成部分。



●傳英國財相賈偉德可能會等到計劃中的10月31日脫歐後，再任命央行行長繼任人；如果政府下個月被迫舉行大選，賈偉德亦可能將下一個預算計劃推遲到2020年公布。



●意大利總理孔特宣布辭職，意味執政聯盟面臨分裂。他批評副總理兼極右聯盟黨領袖薩爾維尼製造政治危機，形容做法不負責任。



●華為創始人任正非警告公司處於存亡關頭，並建議工作量不足的員工組建敢死隊去探索新項目，失敗的員工將每隔幾個月減薪一次，並可能失去工作。



●百度上季盈利暴跌62%。 https://bit.ly/2P4bntv



●小米集團上半年股東應佔溢利50.77億元人民幣，按年減少33%，不派中期息。



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https://bit.ly/2MqpmYJ



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