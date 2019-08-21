【股民熱話】失業率回升　香港人有咩對策？

統計處數據顯示，今年5月至7月失業率微升0.1個百分點至2.9%，打破了過去15個統計時段維持2.8%的表現。失業率回升，意味經濟景氣轉差。事實上，貿易戰加上反修例風波，對香港經濟造成雙重打擊，影響正逐步浮現。



年關將至，只怕唔少中小企都捱唔住，而大型企業以至外資企業亦會因應經濟景氣利淡而減少明年的投資預算，觸發資產價格持續調整，就業職位減少，失業率持續上升是大概率的事。寄望港府打救，不切實際，倒不如及早諗吓點樣可以自救！



應對之策，其一，當然是盡量維持一定的資金流動性，以防冇咗份工，失去固定收入，咁都有一定流動資金可以應付供樓、上學、家用等固定支出。當然，許可條件下盡快重組債務，減省利息開支，免得一旦收入無以為繼，財務會大失預算。



其次是，減少風險投資，增加固定收入項目，以確保在經濟逆風之下，仍有穩定的收入來源。



其三，強積金係唔少香港打工仔的主要退休保障，面對經濟才剛剛逆轉，唔會話三、幾個月就會好番，宜因應情況，將強積金調動至低風險或保本類別，待市況明朗，再檢視組合還未遲，免得每月供款化為烏有。雖然，理論上強積金藉平均成本法實現長期回報，但既然明知目前才是經濟下跌周期開端，何必要硬着頭皮去接掉下來的刀？若自問有能力應付一年兩次的組合調動，運用強積金持有人所擁有的權利，因應周期逆轉調整組合迴避風險，有其道理。



此外，當然是減少不必要的支出，積穀防饑。過往每年去三次旅行，明年的出行次數可能要減。過去每個月一次大夥兒飲飽食醉，未來可能要改每季或半年一次。總之，保留現金，時刻保持警覺。筆者諗番起當年沙士經濟差，街邊5元可以買到一件細路衫仔，但都冇咩人想消費，股市單日成交唔到百億元，日子真係好難過。當年沙士後香港經濟仲叫做有內地打救，依家內地經濟都自身難保，仲要區內城市之間的競爭日趨激烈。諗到呢度，大概你會意識到，眼前危機有幾嚴重，應該及早下決心主動防範。



至於股民，建議還是盡量避免持有港企股票，尤其本地地產股及銀行股的調整才剛開始，增持現金及適量買入黃金保值，策略盡量保守為宜。



東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

