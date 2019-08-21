俄鋁：Norilsk業績或對中期財務資料有重大正面影響

俄鋁(00486)公布，公司管理層就Norilsk Nickel今年中期綜合國際財務報告準則財務業績進行的初步審閱，初步認為有關財務業績可能對公司於截至6月底止6個月的已刊發綜合中期簡明財務資料造成重大正面影響。



公司解釋，與過往年度中期業績公告的披露一致，日期為8月9日的公司中期業績公告隨附的2019年中期業績內的獨立核數師報告指出，公司未能取得Norilsk Nickel及綜合中期財務資料，故此已根據公開資料預計其分佔溢利、匯兌及其他全面收益。因此，公司核數師 JSCKPMG在其獨立核數師報告內就公司綜合中期簡明財務資料審閱作出保留結論。



隨着公司已更新其於截至6月底止6個月的綜合中期簡明財務業績，而核數師已就Norilsk Nickel的已刊發財務報表進行相關審閱程序，公司將於有需要時作出進一步公告，其可能包括公司於截至6月底止6個月的更新綜合中期簡明財務業績。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

