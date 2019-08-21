【即市分析】炒手機股唔好貪平　首選舜宇

東方產經專欄「MARKET INSIGHT」作者古勝：一如預期，港股升抵26,300點水平遇阻整固，依周二(20日)的市況看，短線回吐壓力暫非太大，淡友且繼續等機會出手。藍籌股中，周一(19日)提及的石藥集團(01093)股價對辦，重上14元樓上，短線穿唔到14.5元的話可以先食一轉。



手機設備股亦有好表現，舜宇光學(02382)股價重上100元樓上後未見回吐，而弱勢的瑞聲科技(02018)亦能跟上，有勢敲40元關。不過，始終論基本因素，舜宇係高瑞聲幾班，而瑞聲又始終未脫弱勢。所以若然短線跟炒，建議都係集中搞舜宇，勝在人氣足且具流動性，千祈唔好貪平。



大摩將今年香港GDP增長預測下調至負0.3%，並指下半年恒指可能要見21,500點，最熊預測則為17,600點。愈升愈叫買，愈跌愈一沉百踩，一向係大行的作風，所以睇到呢啲大行評論，一點不意外，反而覺得有啲嚟遲了。



事實上，打從去年末季中美貿易戰對香港經濟的打擊開始浮現，如今已連續三個季度持續放緩，呢個時候再進一步下調下半年甚至明年預測，係好正路，尤其係今年五月同九月，美國都已經或將會加徵進口中國商品關稅，香港經濟只會再差。至於話社會動盪，查實非本輪經濟增長下跌的主因，但影響固然有，主要在於令香港經濟的抗逆力下降。



好多時大家都唔想變，就自然會找一萬個理由去批評要變的人。不過，只管防守而不變，又係咩等於可以等到出路呢？老古日日坐喺魚缸面前，見盡呢幾年小經紀死守的慘況，白坐一日喺行冇單開經已成為常態，啲客輸吓輸吓，就連即日鮮都好似絕迹咁，經紀自己炒交數，唔少都輸到心淡轉行。一個經紀行業可以差到咁，交易所大員可以大大聲講香港新股市場有幾勁幾威水，有幾多幾多中企來香港上市，So what？這幾年無論係小經紀抑或小投資者，都唔見得可以從港股發展中得到多大益處。反而，中企新股上市後不斷插水，成為一個又一個坑錢的洞，就係鐵一般的事實。



雖然早兩日老古睇勢話港交所(00388)短線有反彈動力，惟中長線都仲係未敢太樂觀。尤其係如今全球對於投資中國概念的取態有變化，中企的投資價值已經非昔日般吸引。港交所冇咗中企上市條財路，長遠仲有咩依靠，如何支持目前的高估值，不無疑問。所以，唔睇基本因素純睇勢短炒的無話可說，但論中長線投資，港交所現價誠然非理想的選擇。如果真係睇好中國概念，索性揸中金公司(03908)或者內地龍頭券商股仲直接可取。

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