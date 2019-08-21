港股守二萬六　醫藥股強勢　小米倒跌

港股二萬六關有支持，恒生指數早段曾跌155點，低見26,075點有買盤吸納，暫於26,200水平上落。國企指數回穩，主板成交230億港元。



醫藥股升勢持續，石藥集團再升逾5%，是表現最佳藍籌；康哲藥業再升4%，兩股都連升5日，分別累漲27%及近38%；中國生物製藥升逾4%。



國家醫保局正式發布《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，共新增了148個品種。



內銀股回升撐市，建設銀行漲1.4%；工商銀行及交通銀行升0.6%。至於滙豐控股及恒生銀行偏軟，暫跌0.3%。



業績股方面，中華煤氣曾挫5.8%，低見16.1元，暫維持近4%跌幅。小米集團高開低走，暫跌4.7%失守9元關。



油價回升，惟三桶油偏軟，暫跌幅介乎0.5%至0.6%。





【09:20】煤氣績後捱沽 領展做好

美國隔晚跌過百點，港股開市偏軟，恒生指數跌71點，報26,160點；國企指數低開24點，報10,108點。



重磅藍籌牛皮，騰訊低開0.1%報333港元；滙豐控股跌0.4%；中國平安偏軟；工、中、建三大內銀股跌0.5%至0.8%；中國移動平開；友邦保險升0.4%。



中華煤氣業績倒退，股價跌2.4%，是表現最差藍籌。小米集團績後靠穩，股價升0.7%。



地產股個別發展，領展升1.3%，是表現最佳藍籌；新鴻基地產升0.4%；新世界發展無起跌。長實跌0.2%；恒基地產及九龍倉置業跌0.7%。



昨日急升的石藥集團回吐1.4%；中國生物製藥靠穩。



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