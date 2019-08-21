【即市分析】醫藥股熱炒　邊隻最值博？

東方產經專欄作者股博士：港股經過早幾日一輪急彈，昨日(20日)開始整固，惟醫藥股藉近期輪流派出佳績，整個板塊愈升愈有，可留意坐順風車的機會。(醫藥器械板塊表現：https://bit.ly/2xsCGVn )。



事實上，帶量採購政策有利有弊，一方面對病人有利，減低醫藥費用；對大藥企來說，亦可增加市佔率，但對缺乏研發藥物能力的細企業，則會陷入困局。



據講內地推出的藥品集中採購及使用試點，目前涵蓋31種藥品及11個主要城市，計劃於未來三至五年作全國性推廣，屆時更會增加藥品總數。由於採用價低者得的投標方式，中標者可獲醫院內6至7成的藥品訂單，將會掀起藥企減價戰，估計難以持續發展，藥企或互相兼併整合。



不過，內地醫藥市場潛力巨大，未來仍有可為。花旗銀行研究部就指出，長遠看好內地醫藥市場，因為中國人口持續老化，但治療方案及滲透度均仍低於已發展國家水平，預料到2025年，市場規模將增至逾2.7萬億元人民幣。



綜合而言，有心投資醫藥股，首選足以抵禦政策風險、同時具備良好自主研發能力的大藥企。當中兩大龍頭石藥集團(01093)及中生製藥(01177)，前者周二配合大成交飆升11%至14元水平，14天RSI仍未超買，短線先睇16元。後者由年初以來，股價一直拾級而上，昨日雖然僅升1.7%至10.1元，料可挑戰1年高位。



純睇技術走勢，則可選擇康哲藥業(00867)，該股過去一年營造大圓底，昨突然升逾15%至8.9元水平，股價一舉升穿多條移動平均線，成交配合，料後市仍有動力再上，短線先睇10元。

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