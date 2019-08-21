日韓相爭　邊幾個行業最受影響？

那邊廂中美貿易緊張局勢未明朗，這邊廂日韓就二戰強徵勞工的賠償問題亦爭論不休，自日本政府加強對南韓的出口管制後，南韓更刮起「抵制日貨」浪潮，有幾個行業更顯著受到影響！



旅遊業當然首當其衝。南韓人口約有5,100萬人，單計去年便有約750萬人訪日，在訪日外國人佔比中位居第二，但因為日韓關係惡化，遊客紛紛取消赴日計劃。根據南韓民調機構Realmeter近日調查，有82%的受訪者坦言「今年不考慮去日本旅遊」。事實上，在南韓譴責日本政府的集會上，不難發現市民身穿印有抵制日貨運動口號「不去，不買」襯衫參與活動。



航空業亦受影響。根據日本國家旅遊局的數據，中國旅客佔該國比重最大，僅次其後的為南韓旅客，佔去年人流量的24.2%。而南韓旅客訪日的數目，更在過去5年急升兩倍。事實上，南韓最大的航空公司大韓航空早前亦宣布，由於日韓兩國的外交及經濟惡化，導致需求減少，至令公司將於9月3日起，暫停釜山至日本札幌之間的航班。集團旗下廉航真航空亦指出，如反日情緒仍然持續並影響公司的預訂率，公司將不排除重新安排日本航線的可能性。



另一個受影響的行業為啤酒業！韓劇《來自星星的你》熱潮曾席捲亞洲，女主角千頌伊提到初雪的晚上最愛的炸雞配啤酒組合亦火速走紅。不過南韓傳媒報道，超市等日本啤酒的銷量急劇下滑，停止提供的餐飲店亦正在增加，受此影響，7月的啤酒進口額按月大減45%，至約434.2萬美元。而到去年為止的約10年內，日本啤酒每年的進口額一直居首。



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