【大行報告】績後遭多家券商唱淡　煤氣挫4%

香港中華煤氣(00003)半年純利按年跌18.8%，績後遭多間大行唱淡，股價周三(21日)顯著受壓，現跌4.3%報16.36港元，成交額暫錄得逾4億元。



野村發表報告，認為煤氣上半年業績低於預期，下調其全年盈測2%，並維持其「減持」評級，目標價亦降至13.1港元。



該行指，煤氣業績遜色，主要因為香港燃氣銷售低於預期、城市燃氣分銷利潤率降低以及人民幣貶值，不過，煤氣中期息派0.12元，符合該行預期。



報告又指，下半年煤氣的盈利仍將受制於幾項不利因素，除非公司大幅削減資本開支，否則在中港經濟不景及人民幣貶值下，現金流預測或需下調，因此野村現時的預測數字並未預計2019至2021年度公司可能10送1紅股。



里昂最新報告亦指，煤氣上半年盈利較該行預期低出約5%，較市場預期更低出約10%，故將公司2019年盈利預測調低3.7%，雖然將目標價由9.02元升至12元，但維持「沽出」評級。



摩根大通亦認為煤氣業績遜預期，下調其目標價至14.8元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。