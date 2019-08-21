【瑞銀推介】看好吉汽　留意認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周二(20日)恒指微跌60點，全日波幅約200點，暫時守在10天線之上，不過8月至今累計仍跌半成，要指數重上27,000點之上，可能要靠重磅股友邦保險的表現。



友邦上周四(15日)開始反彈，周一(19日)最高見78.5港元，3日來已累計升超過4%，周二則跌超過1%收市。現時其10天線位於75.7元的位置，投資者可留意股價能否守在此水平之上。另外公司將於周五(23日)公布業績，資金開始留意認股證作部署。



如投資者看好友邦，可留意認購證(22047)，行使價82.87元，2019年11月到期，有效槓桿約12倍。如投資者看淡友邦，可留意認沽證(16803)，行使價73.83元，2019年9月到期，有效槓桿約16倍。



另外吉利汽車和比亞迪將於周三(21日)公布業績，兩隻受份周二都微升收市。不過8月至今吉汽仍要跌8.5%，而比亞迪的累積跌幅更超過一成，投資者可留意業績後股價會否出現支持。如投資者看好吉汽，可留意認購證(22182)，行使價12.2元，2020年2月到期，有效槓桿約4.3倍。



如投資者看好比迪，可留意認購證(19215)，行使價54.38元，2019年11月到期，有效槓桿約8.6倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

