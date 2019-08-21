大型基金睇淡港樓市　大手減持領展等投資

香港社會動盪，有外國基金公司看淡地產後市，並透露自6月份開始，持續減持領展房產基金(00823)等地產相關股份，並指事件令市場質疑香港作為全球金融中心的角色。



外電報道，在全球擁有110億美元房地產和基礎設施相關投資的基金公司CenterSquare表示，在香港的示威活動開始時，基金亦開始拋售香港房地產方面的投資，相關投資已降低至僅約2.5億美元，目前仍持有的房託基金包括領展，惟未有透露基金整體的減持量。



該基金首席投資策略師Scott Crowe表示，社會動盪為香港地產股帶來陰霾，即使樓價維持不變，股市亦會因不確定因素而需要折讓。他說，市場信心受影響，已有地產公司因不確定性延遲推出新項目。



樓市氣氛轉差，發展商近期開盤取態十分審慎，長實集團(01113)執行董事趙國雄在早前表示，鑑於當前局勢，延遲推售旗下西半山波老道豪宅項目，強調該盤每個單位「億億聲」，目前銷售該類物業有難度。



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