【瑞通推介】煤氣績後受壓　即市有資金開Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對經濟衰退仍感憂慮，加上意大利總理下台令投資者關注意大利政局，道指隔晚以近全日低位收市，收報25,962點，跌173點或0.7%。



港股連升四日後回軟，恒指周二(20日)跌60點，收報26,231點，周三(21日)早段曾再跌逾百點，其後轉為好淡爭持，於26,200點水平徘徊，短期或要留意能否守穩26,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入近1,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,941點，而熊證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點。



友邦保險周五(23日)公布上半年業績，市場普遍預期集團新業務價值，按固定匯率計按年增長14至19%，不過同時擔心近期香港政局發展，或影響內地客戶來港投保意欲。該股周二回調1%，3連升走勢告終，周三早段於77元水平之下整固，暫仍處10天和20天線之間。周二分別有495萬和100萬元淨流入其好倉和淡倉。



香港中華煤氣中期少賺一成九，股價低開2.5%後，跌幅曾擴大至5.8%，低見16.1元，技術上失守10天及20天線(約16.7及17元)。輪證資金流向方面，周二有11萬元淨流出其好倉。



石藥集團中期純利18.78億元人民幣，按年增24.8%，有券商指集團創新藥物第二季銷售強勁，上調其盈利預測和目標價，帶動該股成為周二表現最佳藍籌股，當日其股價飆升逾11%，收報14.4元，為近3個月高位，亦是250天線所處水平。該股連升四日累漲超過兩成，接連收復10天、50天、20天和100天線，成交亦逐步上升，技術走勢良好。周三早段股份先跌後回升，曾低見14.2元，其後由即市低位最多反彈達7%，重返15元之上。周二有近1,900萬元北水淨沽售該股，輪證資金流方面，周二有近220萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄55萬元淨流入。



中國人壽將於周四(22日)公布業績，集團早前已發盈喜，料中期純利按年增長1.15至1.35倍。7月底發布盈喜時其股價處20元之上，至周二收報18.28元，股價期間累跌約一成。股價周二結束3日升勢後，周三早段隨市回落約1%，大致於18元水平整固，考驗10天線(18元)的支持。周二有42萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄29萬元淨流出。



美國對華為禁令寬限期獲延遲3個月至11月生效，直接受惠的手機設備股呈強。其中，績後獲多間大行唱好的舜宇光學，周二收報105.6元，升幅近5%，盤中曾最多升7%。該股周三早段偏軟，後市留意可否挑戰今年4月所創的52周高位108.9元。周二有近440萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾400萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿13倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿8.1倍。



煤氣輕微價外、長期購證(19638)，行使價18.68元，2020年7月到期，實際槓桿7.9倍。



石藥輕微價外、中短期購證(28829)，行使價16.38元，2019年12月到期，實際槓桿6.8倍。



國壽貼價、中短期購證(14251)，行使價18.9元，2019年11月到期，實際槓桿9.4倍。輕微價外、中年期沽證(22824)，行使價17元，2020年3月到期，實際槓桿5.3倍。



舜宇光學價外、中短期購證(12455)，行使價128.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.2倍。



小米價外、中短期購證(19275)，行使價10.68元，2019年12月到期，實際槓桿8.7倍。



騰訊貼價、短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿10倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(53353)，收回價25,310點，槓桿比率25.5倍。熊證(52995)，收回價26,690點，槓桿比率36.4倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率15.7倍。熊證(53356)，收回價345.5元，槓桿比率21.7倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率9.7倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率12倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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