【港股格局】沈慶洪指二萬六樓上欠動力

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，隔晚美股下跌，加上恒生指數在周二(20日)徘徊在26,300點水平，不少股份以全日低位收市，反映市場上升動力不足，對港股周三(21日)開市造成壓力，若未能突破26,300點，市況將會下調以尋找支持位，初步留意10天線位置，大約在25,800至26,300點之間上落。



沈又指，中華煤氣(00003)中期純利38.89億元，按年倒退近19%，售氣情況下跌，本地及內地經濟下滑亦影響業務表現。但煤氣費上調或可彌補成本上升，投資者可在股價在下調時吸納。



另外，小米集團(01810)中期純利倒退33.59%，單計第二季純利按年倒退八成七。但沈認為其智能手機銷售量及毛利率上升，反映整體經營狀況符合預期。集團目前估值已符合預期，所以難有大升空間，預計10元水平會遇阻力。



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