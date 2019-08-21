【高盛推介】部署友邦業績　留意貼價高敏感度購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周二(20日)跌約0.9%，周三(21日)早段繼續下跌。事實上，該股在上月中旬，股價在65元附近開始調整，累計至今已累計跌約12.2%。該股周二於倫敦交易所回購646.57萬股。



友邦保險周二跌約1.1%，周三早段亦續跌。公司將於周五(23日)公布中期業績。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署滙豐認購證，過去4個交易日共錄得約670萬元資金流入。而周三早段亦見資金繼續趁低吸納認購證。友邦方面，亦見近期資金明顯流入認購證作公布業績前的部署，過去5個交易日共錄得約1,450萬元。當中周二有約320萬元，為當日最多資金流入的個股相關資產。



就滙豐股價仍處於近期低位，投資者可計劃趁低吸納認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約10%，年期約4個月的購證(22705)，行使價62.93元，2019年12月16日到期，實際槓桿16.7倍，行使價57至63元間產品中，槓桿最高。



貼價的選擇可留意價外幅度約8%的滙豐購證(23417)，行使價61.66元，2020年2月5日到期，實際槓桿13.3倍，市場少數貼價認購證。



投資者如計劃在友邦公布業績前部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約兩個月的高敏感度購證(19697)，行使價79.93元，2019年10月28日到期，實際槓桿13.3倍，行使價77至84元間產品中，槓桿最高之一。



以及可留意價外幅度約8%，年期約3個月的友邦購證(22254)，行使價82.87元，2019年11月12日到期，實際槓桿12.7倍，4隻類近條款產品中，槓桿最高。



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