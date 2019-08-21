【午市重點睇】人民幣靠穩　金價企1500美元

●亞洲市，美匯指數微升至98.2；圓匯報106.48；離岸人民幣(CNH)在7.05水平；歐元、英鎊分別報1.109及1.216。金價重上每安士1,500美元樓上，最新報1,503美元；布油企60美元樓上，紐油報56.37美元。道指期貨升46點。



●港股守二萬六關，恒生指數半日升28點或0.11%，報26,260點。https://bit.ly/2ZfA6Lh

-異動股：小米績後挫逾4%，成交急增。

-異動股：潤啤績後屢創新高，6連升累漲21%。

-【大行報告】績後遭多家券商唱淡，煤氣半日挫5%。

-魚缸通：散戶撈「3」號仔，博長線爭氣。



●【即市分析】

-炒手機股唔好貪平，首選舜宇。https://bit.ly/2Z8ZNSE

-醫藥股熱炒，邊隻最值博？https://bit.ly/33NxZBW



●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展。https://bit.ly/30vIrMx

-醫保局新增148個入藥品種，藥股標青。



●亞洲股市：日股中段跌近百點。https://bit.ly/2Mstl6Y



●公司業績：

-鄭州銀行半年多賺4%，不派中期息。

-邵氏兄弟半年純利下跌70%。



●港元拆息︰隔夜息跌穿1厘，1個月企1.95厘。



●人民幣兌每美元中間價為7.0433，較上日開市價上調21點子。



●再生變數！傳阿里巴巴港IPO延遲至10月。



●全球經貿戰：蓬佩奧指明年美國大選前可解決。



●德國第二大銀行陷危機，傳狠削20%零售銀行。



●日韓相爭，邊幾個行業最受影響？



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