【fb直播】港股未彈完？落後板塊逐個捉！

港股自從跌穿兩萬五關即由低位抽上，幾日內彈足過千點，近日終於回吐，反彈浪完未？趁低入場好唔好？重磅藍籌已經升一浸，有冇落後板塊仲買得過？



想知更多，即睇滙豐認股證及牛熊證特約《投資大滙堂》啦！逢星期三中午12:30於東網Money18 fb直播，今集有滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監陳恩因、以及頂石盛豐資本管理董事及負責人盧志威，為您拆解市場動向，分析輪證工具部署策略。



歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。