【專家點評】鄺民彬：港股後市上升空間有限

市場憧憬各國推出刺激經濟措施，惟港股周二已連升四日，加上人民幣中間價三連貶，市況回軟。美國政府延長華為禁令寬限期，手機設備股上揚，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)做好。新LPR(貸款市場報價利率)首次報價，1年期利率降6個基點至4.25厘。人行官員承認，短期內貸款利率下降可能會對銀行的息差、盈利有一定的影響。內銀建設銀行(00939)及工商銀行(01398)偏軟。



醫藥股強勢，石藥集團(01093)中期純利按年增加25%至18.8億元人民幣，第二季創新藥銷售表現強勁，績後獲個別券商調升評級，周二股價升逾一成，為表現最佳藍籌。藥明康德(02359)公布業績後，盤中亦曾創新高。由於藥股與宏觀經濟關連度較低，產品需求傾向穩定，板塊近期受投資者追捧，創新藥研發能力較強的藥股可看高一線。



個別內需股如華潤啤酒(00291)、統一企業(00220)因產品高端化策略奏效，帶動上半年業績理想，股價績後跑出。事實上，為應對經濟下行壓力，中央預期繼續加大力度促消費擴內需。中國7月CPI按年升2.8%，創近年半新高，亦創造加價條件。不過，龍頭股份估值偏高，宜候低吸納。



展望後市，市場關注聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行研討會的講話，以及7月聯儲局議息記錄，藉此評估息口去向。另外，繼中國人民銀行改革利率制度以降低企業借貸成本，及德國有需要或會撥500億歐元提振經濟後，市場憧憬多國刺激經濟措施陸續有來，加上本港社會衝突未見升級，市場情緒有所改善。



惟中美貿談前景未明，而本地政治局勢只是暫時平靜，重要風險因素未見太大轉變。港股由本月低位已反彈逾1,300點，技術超賣情況已緩和，預計後市大升空間有限，港股初步阻力位在26,500點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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