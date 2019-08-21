東亞銀行中期純利大跌75%　減值損失急升16倍

由李國寶擔任主席的東亞銀行(00023)，上半年純利大幅倒退74.94%至10億港元，減值損失按年急升16.8倍至50.63億元，派中期股息每股0.11元，大跌78.43%。



公布業績後，該股股價顯著受壓，最新下挫1.65%，至20.85元的日中低位。



東亞解釋，是次純利大跌主要因為內地的減值損失大幅增加所致，正如早於6月時發布的盈利警告公告所指，上半年內地非一線城市商業地產市場環境惡化，有4項面值總值約為62億元於內地早年批出的貸款資產出現信貸級別下調。盈利警告發出後，該等早年批出的貸款資產中，部分已出售予第三方。



東亞中國上半年錄得淨虧損28.46億元，減值貸款比率較去底大升3.16個百分點至4.89%，期內，內地客戶貸款及墊款的整體準備按年升2.41%至8.92億元，除稅前溢利由盈轉虧，虧損39.36億元。



該行指，面對內地經濟放緩，對非一線城市的影響最為明顯，而相關城市的商業地產巿場尤其容易受到拖累，該行於6月份已向東亞中國額外注資20億元人民幣。



該行展望，虛擬銀行興起，加上非銀行的金融科技方案持續發展，將為傳統銀行的商業模式帶來挑戰，資金成本或會隨着虛擬銀行爭取存款而上漲。



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