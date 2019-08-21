【大行報告】多間券商齊唱淡　金山軟件績後急挫8%

金山軟件(03888)中期業績盈轉虧，蝕14.83億元人民幣，績後遭多間大行唱淡，股價最新急挫8.8%，至13.88港元，成交額錄得逾4億元。



摩根士丹利報告認為，該股第二季遊戲收入符合預期，惟即使6月推出新遊戲，收入依然按季下跌5%，營運虧損亦擴大至1.43億人民幣，該行原預期可達至收支平衡。



大摩估計，其遊戲業務增長及盈利能力將延遲復甦，將其2020年和2021年盈利預測分別大降47%及33%，目標價亦由23元下調至15元，評級維持「與大市同步」。



另外，花旗報告亦指，在現有及新遊戲能見度有限下，金山軟件第三、四季的表現將持續受壓，下降其目標價至20元，評級「買入」。



野村料金軟下半年情況不會好轉，下調其目標價至13.8元，維持「減持」評級；瑞信指其次季業績遜色，下調目標價至14.4元，維持「中性」評級，相信短期內缺乏股價催化劑。



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