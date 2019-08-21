金山軟件：重磅手遊待優化　影響下半年遊戲業務收入及利潤

金山軟件(03888)第二季網絡遊戲收入5.69億元人民幣(下同)，按年及按季分別跌2.06%及4.97%。首席財務官吳育強稱，由於重磅手遊《劍網3指尖江湖》仍需進行優化，坦言下半年遊戲業務收入及利潤將受影響。



他解釋，《劍網3指尖江湖》在6月上線後，發現其營運模式與騰訊(00700)過往的遊戲有差別，因此公司決定叫停宣傳推廣，預期到第四季才重新推出。受其影響，原計劃在第四季上線的《劍網2劍俠行》或需延遲至明年才推出，相信第三季及第四季遊戲業務利潤將較預期低。



受分拆在美國上市的獵豹投資減值撥備拖累，金山軟件上半年由盈轉虧，大蝕14.82億元。吳氏稱，由於獵豹股價長期低迷，經內部評估後，決定進行大額撥備，但強調有關撥備不會對公司經營利潤及現金流構成影響，且公司短期內再作撥備的機會亦較少。



上半年雲服務收入按年勁增近1倍至17.57億元，成為金山軟件最大收入來源。吳氏指，隨着雲業務經營利潤率大幅改善，有信心全年收入增長達70%。另外，辦公軟件及服務收入亦料可維持穩健增長，目標全年盈利可按年增加逾20%。



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