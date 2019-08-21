修例風波：商品大王警告港金融地位危　港元恐脫鈎

外國傳媒報道，「商品大王」羅傑斯警告，受社會動盪升級影響，香港正失去全球主要金融中心的地位，因投資者正尋找諸如新加坡等的「避險天堂」來安置資產。



事實上，數據顯示，就算沒有發生8月12日的機場取消航班事件，自7月14日至8月9日期間，由亞洲其他地區到香港的預訂機位情況也按年暴跌逾33%；第2季經濟亦按季收縮0.4%，只要第3季再縮，就會正式陷入衰退。



羅傑斯指，香港情況變壞，將迫使投資者尋找另一容身之所，資金外流的出現，「不是因為任何迫切的危險，而是反映着香港未來將愈來愈不可靠」。



根據羅傑斯所指，新加坡是其中一個受惠香港資金外流的主要地方，不單止聯絡方便及容易，當地亦是說中文，而且投資者認為，奧地利或列支敦斯登的可靠程度不及以往，令新加坡更受歡迎。



他又說：「社會動盪已令到香港的主要金融中心地位被削弱，人們現在也不太可能把資金帶到香港。故此，就算沒有人將錢帶離香港，但人們正趕絕資金，其他人不會到香港投資。」



對於港元前景，他相信，港元會進一步貶值，然後與美元脫鈎，最終甚至消失。他預計，若人民幣能自由兌換，港元就會與美元脫鈎，之後消失，但要在人民幣能實現完全自由兌換時才會發生。

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