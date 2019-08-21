樓價UPDATES：美孚新邨做價回軟　平均呎價降至1.3萬

荔枝角美孚新邨本月暫錄5宗成交，做價略為回軟，平均實用呎價下調至13,618元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●黃竹坑居屋雅濤閣1座高層J室，實用面積約470方呎，於未補價第二市場以約613萬元售出，實用呎價約13,043元。新買家早前已申請新居屋，但攪珠公布結果不理想，故隨即轉向二手市場物色單位。



●鰂魚涌康怡花園R座中層10室兩房戶，實用面積466方呎，業主原叫價約930萬元，因應近日市況而接受議價，最終以約880萬元成交，實用呎價約18,884元。



●西半山寶時大廈極高層A室，實用面積618方呎，以兩房設計，以1,180萬元易手，實用呎價19,094元。據了解，原業主於2013年4月以1,033萬元入市，持貨6年帳面獲利147萬元。



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九龍區



●美孚新邨8期百老滙街120號極高層D室，實用面積674方呎，採大兩房間隔，享遠開揚景。今年5月以998萬元放售，直至近日租客遷出，才擴大議幅，最終以978萬元交吉易手，實用呎價14,510元。



●西南九龍匯璽II第3B座中層A室，以兩房間隔，望海景，實用面積約449方呎，以約2.5萬元放租僅一星期，獲外區客洽詢，並在「零議價」的情況下租出，實用呎租約55.7元。新租客為單身人士，心儀上址全新兼望海景，故睇樓數次後決定承租。



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新界區



●青衣灝景灣7座低層G室，實用面積約850方呎，屬套三房連士多房間隔，外享海景，原叫價1,600萬元，經議價後減價70萬元或約4.4%，最後以1,530萬元沽出，實用呎價1.8萬元。



●粉嶺名都本月暫錄約4宗成交，包括6座高層A室兩房戶，實用面積399方呎，以515萬元易手，實用呎價12,907元。原業主於2002年以150萬元購入，持貨約17年，帳面獲利約365萬元離場，單位升值約2.4倍。



●荃灣綠楊新邨D座低層2室，實用面積451方呎，屬兩房間隔，以1.68萬元租出，實用呎租37.3元。新租客原本計劃買樓，惟近期社會環境動盪，未敢貿然入市，遂改為租樓，待市況轉穩才作置業打算。

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