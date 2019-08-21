【深度解構】特朗普密謀激化貿戰　今次矛頭是...

還記得2017年底，美國國會通過了自1986年以來最大規模的減稅法案，並於2018年1月起實施，之後美國總統特朗普就在2018年3月發動貿易戰，主要針對中國！如今，他又開始討論減稅方案，令不少美國媒體認為，他會否重施故技，在減稅後擴大貿易戰，惟今次主要針對歐洲、甚至日本？全球不濟，美國獨好，這是否才是他所謂「讓美國再次強大」？



【異常！特朗普不足一日否認白宮聲明】

外國傳媒報道，特朗普周二(20日)表示，正「考慮」是否要減薪俸稅！這是不足一日內，當面否認白宮早前的澄清，因而惹起美國媒體猜想。



特朗普說：「薪俸稅是我們正考慮的，很多人也想看到，對我們國家的工人會有很大影響。」他又透露，自己已想了薪俸稅很久，並謹慎地說：「無論我們現在是否採取行動，都不是因為經濟衰退。」



不過，其言論明顯與白宮聲明有別，在特朗普未表態前，白宮不足一日內才說：「確實正在討論減更多稅項，但今次不太可能考慮減薪俸稅。」當記者問到為何白宮與特朗普在極短時間內口脗不同時，白宮拒評。



雖然美國政府直至如今都否認經濟衰退可能近在眼前，但特朗普周一(19日)曾在社交媒體Twitter帳戶留言，譴責民主黨「為了2020年選舉，試圖讓經濟變得糟糕。」在周二(20日)，特朗普就強調，只有某些特定的人及媒體樂見「衰退」，事實是「我們遠遠未到衰退」。



不過，美國媒體質疑，在周二接近30分鐘的記者會中，特朗普主要做的是「拋出數個可行的刺激經濟方案，並再次炮轟聯儲局過去加息，應立即掉頭再減息1厘」。究竟他是否再有貿易戰舉措？



【美國目前薪俸稅如何？】

據《華盛頓郵報》報道，目前美國公民需繳納的薪俸稅率為6.2%，回顧上次減薪俸稅是在前總統奧巴馬時期，曾降至4.2%，目的是在經濟下滑時鼓勵民眾消費，到了2013年時，再回復到6.2%。



目前美國人年薪在132,900美元以下，每年需繳交6.2%薪俸稅，因此，許多想為中產階級慳稅的議員，都相當支持減薪俸稅。不過，減稅也有負面影響，包括導致赤字再增加、聯邦醫療保險、社會安全計劃資金減少數十億美元。



【特朗普會向歐盟開戰？】

除了大談經濟刺激方案，特朗普周二(20日)亦主動透露，他與歐盟有很多討價還價的籌碼。他說：「要與歐盟達成協議仍相當困難，他們開價很高。不過，我們擁有全部籌碼，因為我們可以向他們開徵汽車稅，之後他們會給予我們所有想要的，因為他們出口數百萬部平治、數百萬部寶馬到美國！」



特朗普本周末將出席在法國舉行的七大工業國(G7)峰會，與歐盟領袖會面，市場已預期，由於貿易觀點不同，G7會後不太可能發表聯合聲明。



值得關注的是，特朗普周末會與英國首相約翰遜會面。早前有傳聞指，英美正為英國10月31日「硬脫歐」打強心針，簽訂一份「驚天」自由貿易協議。根據英美目前進度，有望在11月1日、也就是英國「脫歐」後翌日，讓部分協議生效，雙方也討論是否可以制訂包含所有貿易範圍的臨時協議，有效期半年。



事實上，著名經濟學家、安聯(Allianz)首席經濟顧問埃利安(Mohamed El-Erian)已警告，歐洲5大經濟體自身難保，救市策略欠奉，令整個歐元區陷入經濟衰退的機會高達70%。



其中，「一哥」德國今年第2季經濟按季收縮0.1%後，由於第3季了無起色，央行已承認很可能衰退；英國第2季經濟亦收縮，目前更有機會在10月31日「硬脫歐」；意大利政局再度陷困，經濟難望好轉。



除了上述3大經濟體，埃利安也列舉了法國和西班牙的問題，表示5大經濟體自身難保，根本沒有能支持經濟增長的政策。



【中美貿戰又如何？】

特朗普除了威脅歐洲，美國《紐約時報》近日亦引述消息人士報道，他正考慮取消部分對中國新增的貨品關稅(即3,000億美元貨品)，以防止美國經濟可能陷入衰退。



消息又指，白宮未否認可能取消部分對中國新增的關稅。



至此，特朗普打貿戰的野心是否僅局限中國？面對全球經濟接近衰退邊緣，仍有足夠救市彈藥的恐怕只有美國，不妨拭目以待。



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