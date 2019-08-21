【市後重點睇】美匯升至98.2水平　道期漲129點

美匯指數續升上98.26，離岸人民幣(CNH)一度升見7.0502，現回軟至7.06，港匯處7.84水平，圓匯跌至106.5水平，歐元企1.109，英鎊則在1.213徘徊。金價再度失守1,500美元關，現報1,498美元。布油、紐油分別企60美元及56.3美元。道指期貨升129點。



●市後關注點

-20:30 加拿大7月消費物價指數

-22:00 美國7月二手樓銷售



●港股反覆靠穩，恒生指數全日升38點或0.15%，報26,270點。https://bit.ly/2ZfA6Lh

-異動股：日清食品受捧，股價飆7%創新高。

-吉汽半年少賺近4成，削全年銷量目標10%。

-【大行報告】多間券商齊唱淡，金山軟件績後急挫8%。



●A股快報：三大指數變動不大，上海概念股做好。https://bit.ly/30vIrMx



●亞洲股市：日股收跌58點，公用股受壓。https://bit.ly/2Mstl6Y



●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.39%，報7,152點；德國DAX指數升0.4%，報11,697點；法國CAC指數升0.6%，報5,375點。



●【股匯攻略】國指上升動力比恒指穩定。https://bit.ly/2KWwY1F



●【即市分析】

-李偉傑：中聯重科績佳可博反彈。https://bit.ly/2TOm0iY

-中國鐵塔未扭轉弱勢。https://bit.ly/2Zk8qZK

-鄺民彬：港股後市上升空間有限。https://bit.ly/2TTYt0a



●東亞銀行中期純利大跌75%，減值損失急升16倍。



●修例風波：商品大王警告港金融地位危，港元恐脫鈎。



●北海集團1.83億購上海街服務式住宅75%業權。



●新盤部署：九龍塘雋睿最快下月現樓形式開售。

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