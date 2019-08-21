【fb直播】港股唔上唔落　二萬六真係有支持？

港股早前彈完過千點後，連日於二萬六樓上整固，唔上唔落應該點做？索性炒股唔炒市，等指數爆邊先追？



重磅藍籌無突破，騰訊(00700)繼續受制340元！業績股反而有炒作！華潤置地(01109)、雅居樂(03383)中期盈利有增長，齊齊跑出！內房入得過？



吉利汽車(00175)中期少賺四成兼降全年銷售目標，股價頂得住；反而小米(01810)業績勝預期，股價不升反跌，點解會咁？



煤氣(00003)績後被大行唱淡，股價急跌，反而係入貨良機？



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