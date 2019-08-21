萬科：下半年積極銷售不留庫存

萬科企業(02202)公布中期業績，上半年合約銷售額按年增長約9.6%至約3,340億元人民幣(下同)。被問到房地產市場銷售增長放緩，執行副總裁兼首席運營官張旭指出，萬科銷售策略非常清晰，認為每天都是努力賣房好時候，會盡力去庫存。



總裁兼首席執行官祝九勝補充，項目開售時有銷售率目標，不會惜售，下半年也沒必要降價促銷。



期內萬科斥逾900億元購買土地，佔上半年銷售額不足30%，他重申公司不追求規模增長，未來都會按此比例買地。對於市場指萬科土儲只足夠未來2至3年使用，補充土儲步伐較同業慢，他解釋，要購入優質項目很困難，強調專注發展長三角、珠三角、舊區改造、軌道物業等。有指萬科選擇不涉足所有四至五線城市，他澄清重點城市圈、經濟帶的周邊城市也會考慮。



物業服務業務上半年收入按年增長約28.4%。近年屢次有市場消息指，萬科擬分拆物管業務上市。張旭直言，該業務過去只做住宅服務，近年開始涉足商業項目，未來會探索城市社區服務，目前只專注增長，沒有分拆計劃。



期內，萬科境外負債佔比35.2%，錄得約3.1億元匯兌收益。分析指近期人民幣略有貶值，境外負債有匯兌虧損可能，惟祝九勝稱，35%外債屬可控比例，未來會繼續透過遠期外匯對沖合約名業務自然對沖風險，強調不會將匯兌收益當作常規收入。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。