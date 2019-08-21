全球經貿戰：南韓8月首20日出口仍跌　勢連挫9個月

外國傳媒報道，南韓海關周三(21日)發表數據顯示，8月首20天出口按年減少13.3%，為249億美元。按此趨勢，8月整月出口很可能下跌，即連跌9個月。



從出口項目看，8月首20天半導體出口減少29.9%、石油製品減少20.7%、汽車零件減少1.6%；相反地，無線通訊設備、乘用車、船則分別增加57.5%、8%、179.7%。



從出口國家和地區看，對越南(8.7%)、新加坡(47.8%)出口額增加；中國內地(-20%)、日本(-13.1%)、美國(-8.7%)、歐盟(-9.8%)出口額減少。



經濟師甚為關注南韓出口，因該國貨品為「全球進口」指標，由汽車到電子產品，每樣也是出口為主，令該國出口數據成為全球經濟「晴雨表」，如果數據不理想，對全球來說是警號，尤其是預示中國經濟未有好轉。



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