修例風波：國泰7月貨運跌8%　連跌9個月預警會更差

國泰航空(00293)公布，與國泰港龍航空於7月合併結算的客貨運量。數據顯示，7月貨物及郵件運載量顯著下跌逾8%。



兩航空公司在7月合共載客327萬人，乘客運載率下跌0.6個百分點，至86.1%。



兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共16萬公噸，按年減少8.2%，而運載率下跌7.2個百分點至63.1%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.8%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為9.4%。今年首7個月的載貨量按年減少6.1%，運力上升1%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.6%。



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，預計8月及往後的收益將顯著受壓。來港的商務及旅遊的客運需求大幅減少，亦有見離港的客運量開始回軟，尤以短途航班為甚，包括中國內地、台灣、南韓和東南亞的航線。

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