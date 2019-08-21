恒基發展6個月少賺逾半　千色Citistore生意減

恒基發展(00097)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入9.26億港元，按年增加76%，在成本增加下，錄得股東應佔溢利2,100萬元，按年減少56%；每股盈利0.7元，擬派中期息每股2仙。



期內，「千色Citistore」銷售自營貨品收入減少4%，至2.09億元，毛利率亦降至33%，低於2018年同期35%。當中，家居用品及玩具類別佔銷售收入總額約57%，而時裝類別則佔約28%，餘下約15%則來自食品及美容化妝類別。



由於銷售自營貨品毛利減少，加上特許及寄售專櫃佣金總收入亦減少，儘管「千色Citistore」已致力控制經營開支，惟期內稅後盈利貢獻仍較去年同期減少1,400萬元或30%，至3,300萬元。



展望未來，由於中美貿易爭拗及香港社會運動仍然持續，市民消費意欲預期將有所減弱。集團將密切注視事態發展，審慎應對。



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