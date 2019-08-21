【藍籌業績】恒基地產半年少賺50%　中期息0.5元

恒基地產(00012)公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔盈利為75.15億元，按年下跌50%，每股盈利1.55元。派中期息50仙，與去年同期持平。



若撇除投資物業及發展中投資物業之公允價值變動(已扣減非控股權益及稅項)，集團期內之股東應佔基礎盈利為67.02億元，按年減少約52%。



集團表示，盈利按年倒退，主要由於去年同期出讓屯門管翠路整個發展項目及北角京華道商廈之權益，錄得合共約83.89億元之基礎盈利貢獻。而今個年度入帳之物業銷售，大部分有關物業預計於下半年方可落成及交付予買家，有關盈利將在末期業績中反映。



期內集團自佔之香港物業銷售總額達78.81億元。以自佔樓面面積計算，集團現時於香港擁有土地儲備約2,470萬平方呎。此外，截至6月30日持有約4,590萬平方呎新界土地儲備。



集團又指，期內中美貿易爭拗持續，而近兩個月社會氣氛轉趨緊張，為樓市增添不明朗因素。上半年本地用家住屋需求殷切，加上按揭息率持續低企，故此期內本地樓市保持平穩。

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