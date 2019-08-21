特步：下半年審慎樂觀　收購計劃告一段落

中國運動品牌特步國際(01368)今年上半年同店銷售有低雙位數增長，集團首席財務官楊鷺彬表示，增長勢頭延續至7月及8月，預料下半年同店銷售可有高單位數至低雙位數增長。



不過，面對宏觀經濟不明朗因素，對下半年及明年運動市場零售市道審慎樂觀，有信心今年全年特步品牌銷售有兩成增長。



今年上半年毛利率按年升0.9個百分點至44.6%。他預計，下半年及全年毛利率水平與去年相若。



另外，集團早前收購運動品牌K-Swiss品牌母企，楊鷺彬指，未來18個月會整合及重新定位K-Swiss產品及品牌，並集中發展大中華地區市場，期望4至5年後對集團利潤有明顯貢獻，而Palladium則在1至2年內可有貢獻。



主席兼行政總裁丁水波補充，集團現時的收購計劃已告一段落。另外，集團現金流充沛， 派息政策不會受收購影響，亦不會有改變。



集團月初與籃球運動員林書豪簽約，並宣布進軍籃球領域。他指，籃球是中國第2大運動市場，有很大的發展空間，集團以自家研發的方式發展，料至少花3年建立品牌。



楊鷺彬補充，籃球產品將靠產品差異化突圍，除了專業用途外，亦會加上時尚元素，迎合年輕市場。

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