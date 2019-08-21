雅居樂：下半年充滿挑戰　不急於增土儲

雅居樂(03383)主席兼總裁陳卓林指，下半年房地產市場充滿挑戰，但集團已規劃未來3年發展計劃，認為今年銷售按年增長10%預測準確，目標未來地產業務增幅可達20%。



他續指，繼續以銷售回款50%用於買地，但不急於增加土儲，目前權益土儲達約4,000萬平方米，貨值約6,000億至7,000億元人民幣(下同)，相信足夠未來4年發展。環保、物管、酒店及物業投資等多元化業務佔上半年收入比例約9%，他維持4至5年後佔總收入規模約一半的目標，預期至年底佔比可提升至約15%。



期內集團資產負債率達74.5%，他指是由於過去加大投資其他業務版塊，目標理想水平是60%。副總裁潘智勇透露，下半年近164億元債務到期，基本會以再融資方式償還，認為貨幣政策雖較嚴，但公司有多融資渠道，授信額度仍餘下858億元，對融資不感擔憂。



中期毛利率較去年同期大減19.3個百分點至30.3%，他解釋，主要是高毛利的海南項目入帳今年上半年減少，以及期內土地成本增加所致。但他強調，近年新增項目毛利率要求至少30%，地產開發以外的多元化版塊毛利率平均超過40%，料毛利率可保持30%以上。



雅居樂今年5月斥資2億港元入股電動車製造商力世紀(00860)，潘智勇強調，集團專注現有業務，「肯定不會做汽車」，投資主要是因為看好國內新能源汽車發展，預期未來可在產業園等配套服務上合作。

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