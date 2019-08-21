【深度解構】毋懼經濟下行　大戶繼續押注中國皆因...

中國經濟下行已是不爭的事實，而中美貿易摩擦拖足一年仍未解決，市場對中國前景悲觀看法日益加劇。雖然近期不少企業都撤出在華的生產線，但有不少財經界猛人對投資中國仍然樂觀，部分券商更力爭增在華子公司的持股佔比，到底中國背後「有乜咁吸引」？



【達利奧：投資中國很重要】

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)，過往曾公開提到自己認為投資中國的重要性，更指「不投資中國帶來的風險很高」。



他指出，中美兩國出現貿易摩擦乃「理所當然」，而美國和歐洲經濟存在風險，中國亦不例外。如果希望分散投資，需要投資於各個市場，因此投資中國亦很重要。



橋水於2011年在北京開設辦事處，以便更貼近中國客戶。隨着中國允許外資基金成立離岸基金，其去年成立了投資中國股票的離岸基金。達里奧強調，「中國正對海外投資者開放市場，是投資該國的歷史性良機」。



億萬富豪、「對沖基金之王」科恩(Steve Cohen)管理的對沖基金Point72 Asset Management，最近向在美國上市的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)投資3.9億美元(約30.42億港元)，獲得其已發行股票的5.1%。



【投資中國股票回報「勁和味」】

對沖基金偏好投資中國，原因不外乎為了錢...



美國對沖基金調查公司HFR數據顯示，在該公司計算的對沖基金指數中，「中國指數」今年至7月底總收益率達13.38%，較對沖基金整體的綜合指數6.91%更強勁。可見即使中美爭端加劇，對沖基金還是會冒着風險投資中國股票。



【中國冀擴金融市場 歡迎外資】

中國一向希望擴大開放金融市場，紛紛推出措施允許外資更廣泛參與中國的銀行、保險、證券等行業。周三(21日)有報道指，繼瑞銀之後，華爾街大行高盛亦表示，已向中國證監會提交申請，將公司在合資證券公司高盛高華的持股比例由33%提高至51%。由此可見，即使中國經濟存憂，仍未有減弱外資入華的興趣。



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