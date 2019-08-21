盈利大跌！吉利︰最艱難時刻已過去　暫不調整銷售目標

吉利汽車(00175)上半年純利按年大跌近40%至40.09億元人民幣(下同)。集團執行董事安聰慧稱，若下半年中國經濟、中美貿易戰及人民幣匯率等沒有出現重大惡化，相信公司盈利最艱難時刻已過去，現階段亦未有計劃再度調整全年銷售目標。



他稱，受宏觀因素影響，短期將對居民消費信心構成影響，加上五至八月為傳統汽車銷售淡季，亦拖累公司汽車銷情。但從終端市場來看，八月以來汽車銷售按月已有好轉，對全年銷售136萬輛的目標仍有信心。



美資大行花旗早前發報告指吉汽已告別黃金時期。行政總裁桂生悅認為，公司經過三年高速發展後，今年確實踏入「新起點」，年內平台化技術及模塊化架構的布局已大致完成，在同一平台上將可快速生產車型。但因目前產品較單一，未能形成規模效應，故令生產成本較高，隨着生產線逐漸豐富，預期未來成本將可大幅降低。



副主席李東輝補充指，目前「國五」車型已完成去庫存；新工廠建設投入期亦已結束，相信未來成本開支不會大增。他又透露，即使上半年公司為「國五」車型提供折扣促銷，但期內不含領克品牌銷售，平均每輪汽車售價按年增3%至7.54萬元，相信下半年仍有提價空間。



吉汽曾訂下五年發展戰略，目標到2020年前新能源和電氣化汽車銷量達至總銷量的90%。然而，上半年公司僅賣出5.7萬輛新能源和電氣化汽車，佔總銷售只有約8.8%。安聰慧坦言，公司在新能源車技術方面已做好準備，惟明年能否達標仍需視乎政策等因素。



安氏續指，由於新能源汽車補貼新政在六月底正式實施，令早前新能源車出現透支消費現象。惟他強調，吉汽開發新能源車並不是靠補貼，未來新能源車仍是公司發展重點，預料明年將推出更多具競爭力的電動車。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。