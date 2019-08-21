理財Campus ：博股市未見底　投資熊證五部曲

近期港股由低位反彈，但是否跌定仍屬未知之數，若投資者認為股市未見底，大可考慮以熊證作靈活部署，在跌市中獲利。今期《理財Campus》請來專家教路熊證投資策略五部曲。



港股自7月底開始急瀉，8月中曾低見24,899點，其後有所反彈，但影響後市的多項因素，包括中美貿易摩擦、經濟衰退陰霾，以至香港政治紛爭仍未解決，股市未至於全面復甦。近日亦有專家預期，一旦香港示威衝突暴力再升級，恒指年內最壞情況將跌穿20,000點大關。



因此，吼位做淡是不少對後市悲觀投資者的想法，而對一般散戶而言，透過證券戶口買入看跌的熊證，相對沽空股票或沽期指容易。不過，熊證屬於衍生工具的一種，涉及槓桿和強制收回機制，入市前須制訂好策略，才可提高勝算。以下逐步為大家解構。



●1、尋找入市時機

中銀國際股票衍生產品部董事朱紅建議，投資者部署恒指熊證看淡要睇時機，等股市完成反彈再做淡也不遲。以近期港股為例，恒指周一(19日)升557點或2.17%，成交額續企於900億元之上，連續四日共升逾千點，反映上升動力仍在，立即拗頸反手做淡未必是明智策略，不妨再看多一兩日才決定。



她認為，投資者與其在前景不明下，逐日估港股升跌，倒不如將目光放遠一點尋找升跌趨勢。例如港股去到某些位上升乏力、成交減少、氣氛和數據轉差，屆時開淡倉便有較高勝算。



瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰則指，近期港股走勢的模式是利淡消息令股市急跌，然後當憂慮紓緩，幾日之間會出現報復式反彈，其後重複這種升跌循環，因此不想捱價就要看準時機才出手。



●2、決定投資工具

看淡工具不止一種，但揀選熊證抑或同樣看跌的認沽證，應取決於投資者對未來波幅的看法。滙豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監劉嘉輝表示，有別於認沽證，熊證價格較少受引伸波幅影響，適合預期引伸波幅未來向下的投資者。



引伸波幅是影響窩輪價格其中一個重要因素，是市場對某項資產價格的未來波動性預測。如果恒指連續多日升跌數十點，預期引伸波幅趨跌，適合以熊證部署；若恒指重現單日逾千點的跌幅、跌穿近期低位24,899點，引伸波幅預期上升，以認沽證部署就可賺價兼賺波幅。



投資者亦可參考恒指波幅指數，年內高位和低位分別約27和14，現處21附近，屬年內中間水平。



●3、點定收回價？

當投資者以恒指熊證捕捉大市跌勢，可因應個人風險取態揀選不同的收回價，以平衡獲取的槓桿和降低「被打靶」風險。



何啟聰表示，當大市在相對高位橫行，欠缺新的利好消息，若投資者相信「十個牛皮九個淡」，屆時可按個人風險承受能力揀選產品。例如較進取可揀選與當時恒指相距500點收回價的恒指熊證，舉例恒指處26,500點，揀選收回價27,000點的恒指熊證。而未至於太進取的投資者，可揀選超過1,000點收回的熊證(亦即收回價27,500點或以上的)，實際槓桿一般也超過十倍。



●4、睇啱跌市加注

何啟聰續指，當投資者看中跌勢，大市由高位回落，並可能持續向下，便可採取追沽策略，立即換入市場上較貼價、槓桿較高的產品，甚至略加大注碼，增加潛在回報。



當港股已連跌幾日和累積較大跌幅，投資者屆時可鎖定部分利潤，逐步減輕注碼和離場，等待大市技術反彈後再沽過。簡單而言，投資者做淡策略是候高沽、搵位食胡。



●5、買弱勢股熊證

投資者除以恒指熊證做淡外，亦可用個別股份熊證出擊。何啟聰指股份熊證焦點，離不開騰訊(00700)和港交所(00388)。騰訊股價一般上落較大，買升或買跌都較易走位。



港交所則猶如市況的寒暑表，如博弱市下成交縮減，港交所股價受壓，其熊證可大派用場。而近期受環球經濟下行憂慮拖累的滙豐控股(00005)，亦有相關熊證。



朱紅補充，買強勢股揀牛證，弱勢股則選熊證。至於哪些是弱勢股，可觀察哪些股份在今輪反彈浪中落後大市(見表)。當然，弱勢股也有機會在資金炒作下追落後，所以短炒有收回風險的熊證只可小注，選擇自己覺得安心的收回水平。



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