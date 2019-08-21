珍珠奶茶風靡日本　仲帶挈埋呢個行業？

近年台式珍珠奶茶(珍奶)風靡日本，台灣粉圓出口亦因而水漲船高，成為外銷「搶手貨」。台媒報道指，由今年4月開始來自海外的訂單暴增，尤其是日本需求最大。



台灣珍奶品牌「日出茶太」日前於東京澀谷109百貨開幕吸引人潮，排隊買一杯招牌珍珠奶茶，需要等近2小時；而日本大阪海關統計顯示，該國今年上半年進口粉圓的量及金額已超過去年全年，進口量及金額均創新高紀錄，其中約九成來自台灣。業內人士指，台灣不少粉圓廠商放棄不接本土訂單，全力供應日本市場，主要是日本市場價格相對高，預計今年以來價格漲幅超過六成。



報道引述分析指，由於台灣珍奶供應鏈完整、同時具規模經濟，其他國家難以複製，因此短期內難被取代。調查顯示，粉圓價格從2012年至2017年，維持在每噸345至450美元間，但在2018年升至每噸550美元，按年增幅近六成，主因就來自原料樹薯粉價格節節高升。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。