新盤UPDATES︰雋睿或下月推　天鑄8076萬沽

新盤市場再度醞釀開盤潮，市場上多個大型及豪宅項目正積極部署登場，個案大盤更有機會極速開價及開放示範單位，業界期望可以帶動一手住宅交投顯著回升。



●MARINI料快將公布開價

個別大型樓盤極速部署登場。會德豐地產的將軍澳日出康城MARINI，明日(8月22日)將首度開放示範單位予傳媒預覽，料有機會公布首張價單，發展商明晚將安排會員優先參觀示範單位，料周末或之前正式安排公眾睇樓及收票，最快下周可以開售。



●九龍塘雋睿最快下月現樓形式開售

發展商重新積極部署推盤。永義國際(01218)執行董事官可欣表示，旗下九龍塘延文禮士道項目命名為雋睿，提供60個單位，間隔一至四房不等，佔一半以上為三至四房大單位，整體實用面積約300至1,500方呎。



她透露，樓盤正待批預售及入伙紙，希望9月以現樓形式發售。她指出，香港豪宅供應少，具有需求，對銷情有信心，下半年豪宅市況料平穩。



●天鑄大單位以8076萬元售出

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)同區天鑄第二期，剛售出1座12樓A室，實用面積2,019方呎，成交價8,076萬元，呎價4萬元。



●元朗瑧頤一房戶呎售逾1.78萬元

新世界發展(00017)位於元朗的瑧頤，剛售出3樓B3室一房單位，實用面積308方呎，成交價549.4萬元，呎價17,838元。項目至今累售212伙，套現逾11億元。



●朗濤首錄終止買賣個案

鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，今年7月售出的8A座11樓C室，實用面積773方呎，當時售價992.7萬元，呎價12,842元。成交紀錄冊顯示，有關交易已終止買賣合約，屬項目首宗同類個案。



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