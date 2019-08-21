樓價UPDATES︰西九四小龍租務活躍

西九四小龍本月交投淡靜，但租務表現則保持活躍，至今已錄27宗個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●灣仔李節花園中高層E室，向東南望開揚市景，實用面積435方呎。上址原意向月租約2.8萬元，有內地人士心儀單位鄰近商業區，議價後減2,000元，以2.6萬元承租，實用呎租59.8元。



●西半山瀚然低層A室，實用面積1,311方呎，以三房包括套房設計，向西北及享開揚景，作價3,750萬元，實用呎價28,604元。原業主於2014年底以3,321萬元入市，5年升值13%。



●東半山嘉苑錄本月首宗交投，該單位為B座高層3室，實用面積1,158方呎，為三房包括套房及連工人套房間隔，獲買家以2,600萬元連車位購入，實用呎價22,453元。屋苑現時約有9個放盤，叫價由2,300萬元起。



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九龍區



●西九四小龍之一的泓景臺八月份暫錄約12宗個案，平均實用呎價約42元。該屋苑1座高層C室，實用面積481方呎，採兩房間隔，坐向西北及望開揚市景，以2.05萬元租出，實用呎租42.6元。



●將軍澳維景灣畔本月至今錄得3宗買賣，該盤10座中層E室，實用面積498方呎，原開價890萬元，減價30萬元後，以860萬元轉售，實用呎價約17,269元。上址為原業主於2002年以約223萬元購入，現升值17,269元。



●有港島區換樓人士沽出自住單位後，即以733萬元承接將軍澳怡心園4座低層B室，以實用面積601方呎計，實用呎價約12,196元，低市價約5%。



●隨着近期需求回升，帶動居屋交投略增。樂富康強苑高層9室，實用面積639方呎，屬三房間隔，向東南望市景，獲買家以758萬元未補價購入，實用呎價11,862元。原業主於1999年以183萬元買入該單位，二十年升值3.1倍。



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新界區



●沙田第一城本月至今暫已錄約13宗租賃成交，屋苑47座中層G室，實用面積304方呎，採兩房間隔，以1.25萬元獲承租，實用呎租約41.1元。現時市場約有70個盤源，租金叫價由1.2萬元起。



●屯門豐連1座低層G室，實用面積263方呎，屬開放式間隔。業主於7月中放盤，叫價430萬元，僅減價10萬元，以420萬元沽出，實用呎價15,970元，單位三年升值69%。據了解，買家為荃灣新盤向隅人士。



●細價物業不乏買家承接，元朗萬豐大廈高層H室，實用面積252方呎，原則屬兩房間隔，現改裝為一房戶，減價27萬元後，以423萬元轉售，實用呎價16,786元。據了解，上址2014年購入價約260萬元，五年升值約63%。



●火炭居屋穗禾苑H座中層06室，實用面積472方呎，以兩房間隔，座向南面望沙田市中心及河景。原開價500萬元，放盤一星期，減價32萬元，獲買家以468萬元購入，實用呎價9,915元低市價約5%。

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