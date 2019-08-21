比亞迪6個月盈利飆兩倍　下半年市況不明朗

比亞迪股份(01211)公布，截至6月30日止6個月業績，期內收入621億元人民幣(下同)，按年增加14.8%，錄得股東應佔溢利14.54億元，按年增加2倍；每股盈利0.49元，不派中期息。



集團表示，今年上半年汽車及相關產品業務的收入約339億元，按年升16.27%；手機部件及組裝業務的收入約233億元，按年增長14.35%；二次充電電池及光伏業務的收入約44億元，按年降低1.61%。三大業務佔集團總收入的比例分別為54.65%、37.51%和7.16%。期內，新能源汽車業務收入約254億元，按年增長38.77%，佔集團收入比例進一步提升至40.92%。



展望下半年，集團指出，全球經濟下行風險不斷積累，前景仍不明朗。中國經濟結構轉型將持續推進，新能源汽車的市場競爭環境將會更加激烈，優勝劣汰將加速優化行業結構，促進行業健康穩定的增長。



作為全球新能源汽車領域的引領者，比亞迪將繼續把握全球新能源汽車行業快速發展的歷史機遇，加強技術研發創新，完善產品布局，進一步整合資源，推進產業鏈開放融合，從技術、品質、品牌、運營等多方面提升綜合競爭力，推動新能源汽車業務持續快速增長。

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